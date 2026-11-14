Японские часы превратили в аудиокассету: новая версия получила сапфировое стекло и механизм Seiko

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Японская компания TACS представила Automatic Cassette Track B — обновлённую версию механических часов, циферблат которых имитирует компактную аудиокассету. Вместо радикальной переработки конструкции производитель сосредоточился на практических улучшениях: заменил минеральное стекло сапфировым, усилил ночную подсветку и изменил крепление ремешка.

Часы сохранили автоматический механизм Seiko NH70A с частично открытой конструкцией. Его детали видны через циферблат, оформленный в виде кассетной ленты. Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 45 мм и выдерживает давление воды на глубине до 100 метров. Покупателям предложат версии с металлическим и чёрным покрытием.

Изменения затронули и корпус. Вместо декоративных имитаций аудиоразъёмов возле заводной головки появилась защитная скоба. Ремешок теперь изготовлен из итальянской кожи растительного дубления и оснащён раскладывающейся застёжкой-бабочкой. Прежнюю минеральную защиту циферблата заменили сапфировым стеклом, которое лучше сопротивляется царапинам.

Предыдущая модель Automatic Cassette дебютировала в 2024 году. Теперь Track B собирает финансирование на Kickstarter: ранние участники могут получить часы примерно за 480 долларов, тогда как заявленная розничная цена составляет 600 долларов. Кампания должна завершиться 23 ноября 2026 года.

Источник: tacs-image