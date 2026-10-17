Электромобиль или гибрид за одну цену: XPeng открыла предзаказы на кроссовер MONA L05

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская XPeng открыла предзаказы на пятиместный кроссовер MONA L05 с двумя типами силовой установки. Начальная цена обеих модификаций — полностью электрической и последовательного гибрида с бензиновым генератором — составляет 169 800 юаней. При этом заявленный запас хода гибридной версии достигает 1310 км по циклу CLTC, тогда как электромобиль без ДВС может проехать до 635 км.

Автор: Xpeng Источник: carnewschina.com

Покупателям предложат пять комплектаций стоимостью от 169 800 до 191 800 юаней (примерно 25 300-28 600 долларов). Полностью электрический MONA L05 доступен с батареями ёмкостью 58,2 и 71,1 кВт·ч, обеспечивающими запас хода 535 и 635 км соответственно. У последовательного гибрида установлен аккумулятор на 37,2 кВт·ч: на электротяге он проезжает до 310 км, а суммарная дальность с учётом работы генератора достигает 1310 км.

Кроссовер имеет длину 4870 мм, ширину 1930 мм и высоту 1636 мм. Колёсная база составляет 2940 мм. Багажник вмещает 702 л, а при сложенных задних сиденьях его объём увеличивается до 1913 л. Спереди предусмотрен дополнительный отсек на 102 л. Электромотор мощностью 183 кВт (249 л. с.) приводит задние колёса; разгон до 100 км/ч занимает от 6,8 до 7,3 секунды в зависимости от версии.

Официальная премьера MONA L05 на китайском рынке назначена на 29 октября 2026 года. Модель расширяет линейку MONA за счёт более крупного семейного кроссовера, причём одинаковая стартовая цена электрической и гибридной версий позволяет выбирать между зарядкой от сети и увеличенной дальностью поездок без необходимости регулярно искать зарядную станцию.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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