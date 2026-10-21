До 96 км на одном заряде и скорость до 45 км/ч: Priority представила электровелосипед E-Sauce с ременным приводом

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Priority представила электровелосипед E-Sauce, созданный на основе обычной модели Sauce. Новинка получила двигатель мощностью 750 Вт, съемную батарею на 720 Вт·ч и широкие шины. Производитель рассчитывает, что велосипед подойдет как для городских поездок, так и для маршрутов за пределами асфальтированных дорог.

Автор: Priority Источник: www.prioritybicycles.com

Электромотор расположен в заднем колесе. С его помощью велосипед может разгоняться до 45 км/ч при вращении педалей. Аккумулятор на 720 Вт·ч обеспечивает запас хода до 96 км на одном заряде. Фактическое расстояние зависит от скорости, рельефа, выбранного уровня помощи и использования ручки газа.

Рама изготовлена из алюминиевого сплава. Велосипед весит около 26,7 кг, а максимальная допустимая нагрузка составляет 136 кг с учетом самого транспортного средства, велосипедиста и багажа. Спереди установлена амортизационная вилка с ходом 100 мм. За торможение отвечают гидравлические дисковые механизмы с роторами диаметром 180 мм на обоих колесах.

Вместо обычной цепи используется ременная передача Gates. Она не требует такого же регулярного ухода, как традиционный цепной привод. Для перевозки сумок и других вещей предусмотрена возможность установки багажника с креплением MIK. Дополнительные аксессуары можно закрепить и на самой раме.

В оснащение также входят шины размером 27,5 x 2,4 дюйма, передняя светодиодная фара с защитой от воды по стандарту IPX5 и задний фонарь. Дисплей с подсветкой отображает скорость, пройденное расстояние и общий пробег. Для электропривода предусмотрено пять уровней помощи при вращении педалей.

Новинка доступна в трех размерах рамы: S, M и L. Стоимость электровелосипеда составляет 2200 долларов США. Продажи ведутся через официальный сайт компании.

Источник: Notebookcheck

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