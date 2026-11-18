Правительство РФ, Банк России и Минцифры дали зелёный свет инициативе, которая позволит оформлять полисы ОСАГО напрямую через портал госуслуг. Об этом на конференции «Барьер-2026» рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. Документ планируют внести в Госдуму до конца года, однако вступление в силу произойдёт не раньше чем через полгода после принятия — такой запас времени нужен для технической и нормативной подготовки.

Как будет устроена схема

Механика выглядит непривычно для рынка. Автовладелец с подтверждённой учётной записью заходит на портал и выбирает страховую компанию самостоятельно. Дальше в дело вступает «дочка» Банка России — Национальная страховая информационная система (НСИС). Именно она автоматически проверит данные клиента и заключит договор. Ключевое отличие от нынешнего порядка: при таком способе страховщик не вправе отказать в оформлении. Более того, портал задуман как резервный канал — им можно будет воспользоваться, если сайт страховщика завис или недоступен.

Кто получит сервис первым

Запуск сделают поэтапным. Первыми доступ получат таксисты и мотоциклисты — категории, которые, по наблюдениям регулятора, чаще других сталкиваются с немотивированными отказами. Лишь затем сервис распространят на остальных водителей. ЦБ оценивает затраты на реализацию как незначительные и рассчитывает, что нововведение поможет в борьбе с мошенничеством.

Главный нюанс: цена

Здесь кроется самый чувствительный для водителей момент. При оформлении через «Госуслуги» полис продадут по максимальной ставке тарифного коридора. Причина проста: страховщик не общается с клиентом напрямую и не может оценить его индивидуальный профиль, чтобы применить скидку. Дешевле останется покупка обычным способом — через сайт или офис компании.

Что портал умеет сегодня

Стоит понимать разницу между желаемым и действительным. Сейчас на «Госуслугах» доступно только оформление возмещения по европротоколу при ДТП. Полноценная покупка ОСАГО на портале пока невозможна — её лишь предстоит запустить. Так что до реального старта сервиса пройдёт ещё немало времени: сначала законопроект должен пройти Госдуму, затем — полугодовой период вступления в силу.

Источник: Автоновости дня