Немецкая компания Avona начала продажи гравийного велосипеда Callis 32 для гонок на колёсах диаметром 32 дюйма. Это версия модели Callis, у которой колёса были на 29 дюймов. Производитель заявляет, что на скорости 35 км/ч новинка выигрывает от 8 до 16 Вт по сравнению с 29-дюймовой версией, и связывает это в основном с меньшим сопротивлением качению, а не с аэродинамикой. Среди измерений компания приводит одно: на неровном гравии при общей массе велосипеда и гонщика 86 кг сопротивление качению оказалось на 11,7 Вт меньше.

Рама весит 898 г в размере M с покраской, вилка 409 г, готовый велосипед начинается от 7,78 кг. Допустимы шины шириной до 55 мм. Модель выпускается в размерах M, L и XL для гонщиков ростом от 165 до 200 см.

Предлагаются три комплектации на 13-скоростных группсетах SRAM Rival, Force и Red XPLR с одной звездой на 40 зубьев, а также отдельная рама. Цена стартует с 5799 евро.

Источник: VeloDisco