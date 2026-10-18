Avona выпустила гравийный велосипед Callis 32 с 32-дюймовыми колёсами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Немецкая компания Avona начала продажи гравийного велосипеда Callis 32 для гонок на колёсах диаметром 32 дюйма. Это версия модели Callis, у которой колёса были на 29 дюймов. Производитель заявляет, что на скорости 35 км/ч новинка выигрывает от 8 до 16 Вт по сравнению с 29-дюймовой версией, и связывает это в основном с меньшим сопротивлением качению, а не с аэродинамикой. Среди измерений компания приводит одно: на неровном гравии при общей массе велосипеда и гонщика 86 кг сопротивление качению оказалось на 11,7 Вт меньше.

Автор: Avona Источник: callis32.avona.cc

Рама весит 898 г в размере M с покраской, вилка 409 г, готовый велосипед начинается от 7,78 кг. Допустимы шины шириной до 55 мм. Модель выпускается в размерах M, L и XL для гонщиков ростом от 165 до 200 см.

Предлагаются три комплектации на 13-скоростных группсетах SRAM Rival, Force и Red XPLR с одной звездой на 40 зубьев, а также отдельная рама. Цена стартует с 5799 евро.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 293 0
Автор GigaMOV Рейтинг +574.50
Блог Авто и транспорт 372 12754 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...