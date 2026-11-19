Audi 80, прозванная в народе «бочкой», подтвердила репутацию неубиваемой машины: седан 1991 года из Бельгии преодолел рубеж в 1 млн км, сохранив родной двигатель, сцепление и коробку передач.

Рекорд установил 64-летний Мартин Лефевер из Западной Фландрии — он владеет автомобилем уже 35 лет. Его Audi 80 в кузове B3 оснащена 1,6-литровым турбодизелем мощностью 80 л. с. В среднем за год машина наматывала порядка 28 600-29 000 км. При этом серьёзных ремонтов не было: замене подлежали только расходники и изнашиваемые элементы — например, лобовое стекло меняли трижды, обновляли наполнитель сиденья, фары и перекрашивали переднюю часть кузова. Протёртый руль владелец теперь хранит как трофей.

Сохранность агрегатов владелец объясняет спокойной манерой езды (более 25 лет он работал инструктором по вождению), регулярным техобслуживанием и гаражным хранением. Важную роль сыграла и полная оцинковка кузова — она надёжно защитила машину от коррозии. Для Бельгии такой пробег — настоящий феномен: средний показатель для отправляемых на утилизацию авто там составляет около 200 000 км, то есть машина Лефевера проехала в пять раз больше типичного срока службы.

Источник: Российская газета