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Китайский полноразмерный внедорожник MG IM LS9 получит дополнительный лидар и три камеры на переднем крыле. Обновлённую машину заметили на дорожных испытаниях в Шанхае. Усиленная сенсорная система указывает на подготовку более продвинутого комплекса помощи водителю ADAS, а выдвижные дверные ручки заменят полускрытыми.

Автор: Лю Мяо через CarNewsChina Источник: carnewschina.com

Нынешний MG IM LS9 использует один лидар на крыше с разрешением 520 линий, работающий с вычислительным чипом Nvidia Thor производительностью до 700 TOPS. В тестовом автомобиле появился отдельный блок из трёх камер и лидара на переднем крыле. Дополнительные датчики могут расширить возможности распознавания окружающей обстановки. Среди потенциальных конкурентов обновлённой системы — комплексы с несколькими лидарами, которые развивают Geely и Li Auto.

Изменение дверных ручек связано с новыми китайскими требованиями безопасности, которые должны вступить в силу в 2027 году. Внешность внедорожника в целом сохранится: на замаскированном прототипе различимы вертикальные фары и крупный воздухозаборник трапециевидной формы.

IM LS9 относится к классу крупных семейных внедорожников: его длина составляет 5279 мм, колёсная база — 3160 мм, а салон рассчитан на шесть человек. Силовая установка EREV сочетает электропривод с 1,5-литровым бензиновым двигателем-генератором. Предусмотрены батареи ёмкостью 52 и 66 кВт·ч, а мощность версий достигает 380 кВт (510 л. с.) с двумя электромоторами и 550 кВт (738 л. с.) с тремя. Заявленный запас хода только на электротяге — 320-402 км по циклу CLTC.

Источник: carnewschina