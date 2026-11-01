Xiaomi анонсировала девять моделей умных телевизоров TV A Pro e

Компания Xiaomi опубликует на своем глобальном сайте линейку телевизоров TV A Pro e, включающую девять моделей с диагоналями от 32 до 85 дюймов. В отличие от серии 2026 года, новейшее семейство устройств расширило размерную сетку и предложило как 4K-панели, так и более доступные форматы с разрешением HD и Full HD.

Шесть старших ТВ-моделей получили 4K QLED-экраны с охватом цвета DCI-P3 на уровне 94% и технологией Game Boost, активирующей частоту обновления 120 Гц в режиме 1080p через порт HDMI. Телевизоры функционируют под управлением операционной системы Google TV с интегрированной системой искусственного интеллекта Gemini, а топовые версии с диагоналями 75 и 85 дюймов оснащены мощными акустическими динамиками по 15 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS.

Младшие представители серии представлены экранами 32 дюйма с разрешением HD, а также 43 и 50 дюймов с форматом Full HD. Все устройства выполнены в металлическом корпусе с тонкими рамками. Производитель пока не назвал розничные цены и даты начала продаж обновленных телевизоров на международных рынках.

Источник: gizmochina