Sony сняла с производства свой последний 4K Blu-ray плеер

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Японская компания Sony объявила о завершении производства UBP-X700/K — последнего стационарного 4K Ultra HD Blu-ray плеера в своей линейке. Официальный онлайн-магазин бренда в Японии подтвердил снятие устройства с продажи без планов по возобновлению поставок или выпуску прямого преемника.

Данный шаг отражает курс компании на постепенный отказ от физических носителей в пользу цифровой дистрибуции контента. Летом компания объявила о планах полностью отказаться от выпуска игр на оптических дисках для PlayStation с января 2028 года.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Оставшиеся на рынке запасы плеера распродаются через сторонних ритейлеров. Таким образом, игровой приставке PlayStation 5 отведена роль последнего устройства компании с поддержкой воспроизведения оптических дисков перед полным переходом на цифровые сервисы.

Источник: mobiflip

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5 комментариев

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A
Очень интересно!
Что это могло бы значить, что многие компании/бренды в 26 году начали отказываться от жёстких носителей, то есть дисков в блюрей формате (Full HD, Ultra HD)???
Разве это не в целях экономии и более высокой маржи на единицу товара?
Или ВСЕХ хотят посадить на зависимость от интернета?
Ведь не будет интернета или будет низкий по скорости интернет, то люди не смогут много чего посмотреть, скачать и всё такое!
20 с лишним лет не было проблем с дисками, а сейчас почему-то появились проблемы. Также и с приводами, раньше не было проблем с ними, с их количеством, а сейчас вдруг почему-то есть.
Очень странно, почему никто не видит этих проблем?
A
Новые технологии в 21 веке 👍😆
Новые форматы, которые лучше предыдущих 🤣
Развитие новых стандартов изображения 😂
Всё это встало в 26 году!!!
По сути формат 4К на рынке не так давно, и ещё не сформировался, как качественный и долгий формат изображения, но уже схлопывается. Также и производители техники не хотят развивать формат блюрей, экономя на компонентах.
В 4К разрешении фильмов не так уж и много, в особенности из менее и более старых фильмов.
Да, уж.
И те, кто же всё таки хотят иметь дома диски с фильмами в 4К разрешении, им наверное не имеет смысла тратить деньги на технику, которая поддерживает 4К разрешение. Смотреть где-то онлайн фильмы, так для этого нужен стабильный интернет с нормальной скоростью, а сейчас проблемы со скоростью интернета, да и в принципе с самим интернетом, это очень актуально в наше неспокойное время, поэтому фильмы на дисках точно не помешают!!!
Korzh
С 4К всё ок. Просто всякую бесполезную хрень, типа дисков, давно перестали покупать, так что и плееры для них не нужны
A
Да ладно? 😆
Серьёзно, что всё ок? 😂
Многих фильмов просто нет в 4К, в особенности из более старых фильмов!
Даже на блюрей дисках далеко не все фильмы имеются в природе в хорошем качестве, а вы пишите, что с 4К всё ок.
А если нет на блюрей дисках, то соответственно не будет и в 4К.
Может для вас и не нужны диски, а вот популярность в России блюрей диски набирают. У меня уже несколько знакомых и друзей потихоньку покупают фильмы на блюрей дисках, я и некоторые мои друзья собирают коллекцию фильмов на блюрей дисках, потому что с интернетом в последнее время не очень, со скоростью интернета тоже. А не будет интернета, то и смотреть торренты, контенты, вы не сможете…
Плееры тоже сейчас стали пользоваться спросом. Если вы не используете чего-то, то это не значит, что и другие тоже это не используют.
Korzh
Большинство 4К-контента банально ни на каких дисках не выходило и даже не планировалось. И да — это в основном не фильмы. Так что 4К никак не связано с древними технологиями образца прошлого века — его снимают и выкладывают в интернет, откуда и смотрят. А что там лично у вас с интернетом «не очень» всему остальному миру пофиг. Пик продаж любых оптических дисков пришелся на начало века. С тех пор они снизились в 20 раз, так что что там за последние три года подросло прекрасно укладывается в 5% былого величия. Это не рынок

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