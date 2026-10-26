Sony сняла с производства свой последний 4K Blu-ray плеер

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Японская компания Sony объявила о завершении производства UBP-X700/K — последнего стационарного 4K Ultra HD Blu-ray плеера в своей линейке. Официальный онлайн-магазин бренда в Японии подтвердил снятие устройства с продажи без планов по возобновлению поставок или выпуску прямого преемника.

Данный шаг отражает курс компании на постепенный отказ от физических носителей в пользу цифровой дистрибуции контента. Летом компания объявила о планах полностью отказаться от выпуска игр на оптических дисках для PlayStation с января 2028 года.

Оставшиеся на рынке запасы плеера распродаются через сторонних ритейлеров. Таким образом, игровой приставке PlayStation 5 отведена роль последнего устройства компании с поддержкой воспроизведения оптических дисков перед полным переходом на цифровые сервисы.

Источник: mobiflip