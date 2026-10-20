Маркировка техники: от компьютеров до игровых консолей и калькуляторов
Минпромторг рассматривает возможность расширения перечня техники, подлежащей маркировке. С 1.12.2026 года в эксперимент могут включить широкий спектр электроники и оборудования — в том числе кассовую технику, компьютеры, кондиционеры, а также менее крупные устройства вроде калькуляторов и игровых консолей.
Сроки проведения эксперимента установлены до 31 мая 2028 года. Такой длительный период позволит оценить эффективность системы маркировки на разнородной технике, отследить логистические процессы и проанализировать нагрузку на участников рынка.
Инициатива направлена на повышение прозрачности оборота товаров, снижение доли контрафактной продукции и усиление контроля за движением техники по цепочке поставок. Участники рынка смогут протестировать механизмы нанесения средств идентификации, передачи данных в информационную систему и работы с маркированными позициями.
Источник: Первый технический
0 комментариев
Добавить комментарий