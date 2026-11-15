Samsung представила новую версию смартфона Galaxy A18: в чём её особенность

Пару месяцев назад Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A18. Аппарат был примечателен тем, что в нём впервые использовался новейший 4G-чипсет Exynos 1610. От своих конкурентов он отличался более свежими ядрами Cortex-A78, а также большей производительностью, измеряемой на уровне 680 тысяч баллов AnTuTu.

Теперь же компания выпустила ещё одну версию Galaxy A18, которая получила более популярный процессор Helio G99+. От обычного Helio G99 его отличает поддержка памяти LPDDR5, что встречается в том числе и в новинке. Также эта версия получила лишь 4/128 ГБ памяти, в то время как у Exynos-модификации есть вариант 8/256. Других отличий между моделями не наблюдается.

В качестве экрана используется 6,7″ AMOLED-матрица с разрешением 2340x1080 и частотой обновления 120 Гц. Сзади установлены главная камера на 50 МП, ультраширик на 5 МП да затычка для макро. Батарейка получила стандартную ёмкость 5000 мА*ч и поддержку 25-ваттной проводной зарядки. Из других характеристик заявлены сканер отпечатков пальцев, NFC да защита от брызг по сертификату IP64.

Новый Samsung Galaxy A18 на базе Helio G99+ уже появился в Сингапуре, где за него просят 328 местных долларов или около 255 долларов США/21 тысячи рублей. Возможно, в ближайшем будущем смартфон доедет и до рынка СНГ.

Источник: Helpix