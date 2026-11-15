Samsung представила новую версию смартфона Galaxy A18: в чём её особенность

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Пару месяцев назад Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A18. Аппарат был примечателен тем, что в нём впервые использовался новейший 4G-чипсет Exynos 1610. От своих конкурентов он отличался более свежими ядрами Cortex-A78, а также большей производительностью, измеряемой на уровне 680 тысяч баллов AnTuTu.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Теперь же компания выпустила ещё одну версию Galaxy A18, которая получила более популярный процессор Helio G99+. От обычного Helio G99 его отличает поддержка памяти LPDDR5, что встречается в том числе и в новинке. Также эта версия получила лишь 4/128 ГБ памяти, в то время как у Exynos-модификации есть вариант 8/256. Других отличий между моделями не наблюдается.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

В качестве экрана используется 6,7″ AMOLED-матрица с разрешением 2340x1080 и частотой обновления 120 Гц. Сзади установлены главная камера на 50 МП, ультраширик на 5 МП да затычка для макро. Батарейка получила стандартную ёмкость 5000 мА*ч и поддержку 25-ваттной проводной зарядки. Из других характеристик заявлены сканер отпечатков пальцев, NFC да защита от брызг по сертификату IP64.

Новый Samsung Galaxy A18 на базе Helio G99+ уже появился в Сингапуре, где за него просят 328 местных долларов или около 255 долларов США/21 тысячи рублей. Возможно, в ближайшем будущем смартфон доедет и до рынка СНГ.

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 410 0
Автор Mobilkin Рейтинг +849.80
Блог Смартфоны и телефоны 832 12198 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Angelears Celest × CVJ Iris — красивые снаружи и добрые внутри — обзор динамических внутриканальных наушников

Сегодня на обзоре новая модель внутриканальных наушников Iris от коллаборации сразу нескольких брендов — Angelears, Celest и CVJ. Новая модель наушников динамическая, это значит,...

Почему вода в Байкале резко пошла вверх после 20 лет засухи: что показала история озера за 343 года

Озеро Байкал в Южной Сибири содержит около пятой части всех мировых запасов жидкой поверхностной пресной воды. Состояние этого водоема и благополучие миллионов людей вокруг него зависят от баланса...

Почему четырёхканальный звук не смог победить стерео

В середине XX века звукозапись переживала стремительную эволюцию. Монофонические системы, передававшие звук по одному каналу, уступили место стереофонии, которая создавала ощущение...

Каков реальный шанс выиграть в лотерею? Математика объясняет, почему миллионы билетов остаются без крупных призов

Лотерейный билет стоит сравнительно недорого, а возможный выигрыш иногда измеряется миллионами. Именно поэтому даже люди, которые редко участвуют в розыгрышах, время от времени покупают билет,...

Недостроенный советский ускоритель в Протвино: что покажет экспертиза 21-километрового тоннеля

21 километр под землёй, три ступени ускорения и 176 миллионов рублей тоько на обследование. Почему советский коллайдер так и не запустили и что с ним будет теперь.

Их считают «первыми S-90»: история советских колонок 35АС-1

Советские колонки 35АС-1 иногда называют «первыми S-90». Визуально они и вправду очень похожи на икону советского аудиопрома, более того — именно они послужили базой для её создания....