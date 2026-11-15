OPPO готовит складной флагман и странный смартфон: что задумала компания

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

OPPO готовит сразу три устройства, которые выходят за рамки привычных смартфонов. Компания разрабатывает складной флагман, телефон с необычным экраном 16:9 и карманную камеру с механическим подвесом, способную конкурировать с DJI Osmo Pocket. Самый странный проект — смартфон с дисплеем классического широкоформатного формата, от которого производители давно отказались в пользу вытянутых экранов.

Складной Find N7, по данным инсайдера Digital Chat Station, уже готов к выпуску. Ему приписывают процессор Snapdragon нового поколения с 2-нм техпроцессом, внутренний экран с практически незаметной складкой и камеру на 200 Мп с системой стабилизации. Когда OPPO представит модель, пока неизвестно.

Ещё интереснее выглядит отдельная карманная камера с механическим подвесом. Она должна выйти до конца 2026 года и составить конкуренцию DJI Osmo Pocket и устройствам Insta360. Для OPPO это возможность выйти на рынок компактных камер, где смартфон уже не может полностью заменить специализированную технику. Однако характеристики новинки пока не раскрываются.

Все три проекта объединяет стремление OPPO расширить привычные границы мобильной техники. Но пока это только утечки: производитель не подтвердил ни устройства, ни их характеристики, ни сроки выхода.

Источник: gadgets360