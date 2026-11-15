OnePlus 17 может получить необычно широкий экран и превратиться в смартфон-планшет

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Будущий OnePlus 17 может отказаться от привычного вытянутого корпуса ради широкого дисплея. Такой формат обещает больше пространства в играх и при просмотре видео, но пользоваться смартфоном одной рукой станет сложнее. Обозреватель PhoneArena Себастьян Пьер считает, что OnePlus рискует превратить главный флагман в неудобный крупноформатный аппарат.

Автор: Шон Рейн Источник: unsplash.com

Поводом для обсуждения стала публикация китайского инсайдера Smart Pikachu. Он включил OnePlus 17 в число пяти производительных смартфонов с широкими экранами, которые ожидаются в 2027 году. Точные размеры и пропорции дисплея пока неизвестны. Однако направление уже понятно: производители хотят уйти от привычных узких корпусов.

Причина интереса к новому формату — игры и видео. Широкий экран даёт больше пространства по горизонтали и позволяет лучше использовать площадь дисплея при просмотре обычного широкоэкранного контента. Но есть обратная сторона: смартфон становится шире, его труднее удерживать и контролировать одной рукой. По мнению Пьера, покупателям придётся привыкать к совершенно другой эргономике.

Автор не выступает против широкоформатных смартфонов, но предлагает OnePlus сначала выпустить отдельную модель и проверить спрос, а не менять конструкцию основной флагманской серии. Тем более Huawei уже представила широкий нескладной Pura X View, а другие китайские производители также изучают этот формат. Сам OnePlus 17 пока остаётся предметом утечек: компания не подтвердила ни новый дизайн, ни характеристики экрана.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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