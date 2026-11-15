Японцы придумали планшет, который обманывает зрение с помощью специальных очков

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Японская Kyodo представила планшет Myofree, который позволяет смотреть на близко расположенный экран так, словно изображение находится в нескольких метрах. При дистанции около 40 см оптическая система создаёт эффект взгляда вдаль — примерно на 5 метров. Для этого обычного дисплея оказалось недостаточно: пользователю придётся надеть специальные очки.

Автор: Kyodo Источник: www.gizmochina.com

Технология Parallel View формирует отдельное изображение для каждого глаза. Специальные круговые поляризационные линзы направляют картинки так, чтобы глаза сохраняли положение, близкое к тому, которое возникает при взгляде на удалённый объект. Kyodo рассчитывает снизить зрительную нагрузку при длительном использовании экрана.

Для Myofree подготовили три варианта очков: стандартные, накладные для обычных корректирующих очков и уменьшенные детские. Сам планшет получил экран Full HD диагональю 15,6 дюйма и Android 16. Есть Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C и HDMI с поддержкой ввода и вывода сигнала.

Автор: Kyodo Источник: www.kyodo-rubber.co.jp

Однако Myofree не является медицинским прибором, а производитель не гарантирует лечебного или профилактического эффекта. Разработка опирается на исследования в области нейронауки и офтальмологии, а её создание заняло более 15 лет. Предзаказы в Японии стартуют 18 ноября на площадке Makuake: первые 100 покупателей смогут получить скидку до 38%. Цену и сроки международного запуска Kyodo пока не объявила.

Источник: kyodo-rubbe

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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