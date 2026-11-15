Вулкан на Марсе оказался почти в 2,5 раза выше Эвереста и занял площадь целого региона

Марсианский вулкан Олимп достигает 21,9 км от основания до вершины. Это почти в 2,5 раза больше высоты Эвереста, который возвышается над уровнем моря на 8849 м. По масштабам этот вулкан превосходит крупнейшие горные образования Земли, а его основание занимает территорию диаметром около 600 км.

Олимп, также известный как Olympus Mons, сформировался в результате многократных излияний жидкой базальтовой лавы. Постепенно потоки наращивали огромный щитовой вулкан с пологими склонами: средний уклон составляет всего около 5%. Для сравнения, диаметр его основания сопоставим с размерами американского штата Аризона.

На вершине находится гигантская кальдера диаметром около 25 км и глубиной до 3 км. По данным европейской миссии Mars Express, высота вулкана от основания до вершины составляет 21 900 м. При этом его верхняя часть поднимается выше 95% атмосферы Марса. Возраст вулканической системы оценивается примерно в 3,5 млрд лет, а самые молодые известные лавовые потоки могли сформироваться около 2 млн лет назад.

Интерес к Олимпу усиливают признаки того, что Марс не полностью утратил геологическую активность. В 2024 году исследователи обнаружили водяной иней на склонах экваториальных вулканов, включая Олимп. Такие отложения могут иметь значение для будущих пилотируемых экспедиций: даже небольшие запасы поверхностной воды станут дополнительным ресурсом для исследования планеты.

Источник: futura-sciences