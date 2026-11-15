Nike выпустит баскетбольные кроссовки Book 2 в память о Коби Брайанте

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Вторая именная модель баскетболиста Девина Букера получит расцветку Be Legendary, посвящённую Коби Брайанту. Nike перенесёт знаменитую фиолетовую цветовую гамму и личную историю спортсмена на серийные Book 2. Продажи запланированы на 20 ноября 2026 года, цена составит 145 долларов.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

История дизайна началась в 2016 году, во время последнего сезона Брайанта в НБА. Тогда Коби подарил Букеру подписанную пару Nike Kobe 11 с надписью Be Legendary. Позднее Букер использовал эту цветовую гамму в специальной версии Kobe 4 во время финала НБА 2021 года, а затем перенёс её на эксклюзивные Book 1.

Новая версия Book 2 сочетает светло-фиолетовую кожу с тиснёной фактурой и тёмно-фиолетовые вставки из рипстопа. По бокам расположены чёрные лакированные логотипы Swoosh, а шнурки, язычок и внутренняя отделка выполнены в фиолетовых тонах. Серую промежуточную подошву с крапчатой отделкой дополняет полупрозрачная подошва с холодным оттенком.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

Интересная деталь: серийная версия не получит буквальную надпись Be Legendary, хотя именно она стала основой всей истории этой расцветки. Вместо неё Nike оставит фирменные элементы Book 2: маркировку Devin Booker на язычке и надпись Chapter Two на задней петле. Модель с артикулом FZ7013-501 выйдет в расцветке Bright Violet/Black-Wolf Grey.

Источник: hypebeast

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 214 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
Блог Одежда и аксессуары 183 1621 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему четырёхканальный звук не смог победить стерео

В середине XX века звукозапись переживала стремительную эволюцию. Монофонические системы, передававшие звук по одному каналу, уступили место стереофонии, которая создавала ощущение...

Каков реальный шанс выиграть в лотерею? Математика объясняет, почему миллионы билетов остаются без крупных призов

Лотерейный билет стоит сравнительно недорого, а возможный выигрыш иногда измеряется миллионами. Именно поэтому даже люди, которые редко участвуют в розыгрышах, время от времени покупают билет,...

Недостроенный советский ускоритель в Протвино: что покажет экспертиза 21-километрового тоннеля

21 километр под землёй, три ступени ускорения и 176 миллионов рублей тоько на обследование. Почему советский коллайдер так и не запустили и что с ним будет теперь.

Их считают «первыми S-90»: история советских колонок 35АС-1

Советские колонки 35АС-1 иногда называют «первыми S-90». Визуально они и вправду очень похожи на икону советского аудиопрома, более того — именно они послужили базой для её создания....