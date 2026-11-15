Nike выпустит баскетбольные кроссовки Book 2 в память о Коби Брайанте

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Вторая именная модель баскетболиста Девина Букера получит расцветку Be Legendary, посвящённую Коби Брайанту. Nike перенесёт знаменитую фиолетовую цветовую гамму и личную историю спортсмена на серийные Book 2. Продажи запланированы на 20 ноября 2026 года, цена составит 145 долларов.

История дизайна началась в 2016 году, во время последнего сезона Брайанта в НБА. Тогда Коби подарил Букеру подписанную пару Nike Kobe 11 с надписью Be Legendary. Позднее Букер использовал эту цветовую гамму в специальной версии Kobe 4 во время финала НБА 2021 года, а затем перенёс её на эксклюзивные Book 1.

Новая версия Book 2 сочетает светло-фиолетовую кожу с тиснёной фактурой и тёмно-фиолетовые вставки из рипстопа. По бокам расположены чёрные лакированные логотипы Swoosh, а шнурки, язычок и внутренняя отделка выполнены в фиолетовых тонах. Серую промежуточную подошву с крапчатой отделкой дополняет полупрозрачная подошва с холодным оттенком.

Интересная деталь: серийная версия не получит буквальную надпись Be Legendary, хотя именно она стала основой всей истории этой расцветки. Вместо неё Nike оставит фирменные элементы Book 2: маркировку Devin Booker на язычке и надпись Chapter Two на задней петле. Модель с артикулом FZ7013-501 выйдет в расцветке Bright Violet/Black-Wolf Grey.

Источник: hypebeast