Anbernic представила двухэкранную консоль RG DDS на Snapdragon

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Компания Anbernic представила портативную игровую консоль RG DDS с двумя сенсорными экранами и комплектным стилусом. Устройство выполнено в раскладном формате с закругленными гранями и работает под управлением операционной системы Android 16.

Аппаратная платформа новинки базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon G2 Gen 2, выполненном по 4-нанометровому техпроцессу. Прибор оснащен шестиосевым гироскопом, беспроводными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также отдельной физической клавишей для активации функций искусственного интеллекта. Дополнительно поддерживаются вывод изображения в разрешении Full HD и карта памяти microSD.

Автор: Anbernic Источник: anbernic.com

Продажи модели стартуют в модификациях на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти по цене 300 и 365 долларов США соответственно. Первые поставки покупателям запланированы на 10 декабря.

Источник: teknolojioku

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