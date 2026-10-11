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Компания JMGO представила проектор N5S Turbo с поддержкой разрешения 4K и частоты обновления 120 Гц. Производитель относит новинку к ценовому сегменту около 8000 юаней. Онлайн-старт продаж запланирован на 12 октября в 20:00 по пекинскому времени.

Проектор получил лазерный источник света QuaLas 42 и поддержку VRR, которая позволяет согласовывать частоту обновления изображения с частотой кадров. Заявленная яркость составляет 3600 люмен CVIA, а собственная контрастность — 5000:1. JMGO также предусмотрела оптический зум с диапазоном 0,98-1,4:1 и сдвиг проекции по вертикали и горизонтали без потери качества.

Ещё одна особенность N5S Turbo — интеграция с экосистемой умного дома Xiaomi Mijia. По заявлению производителя, модель использует ту же архитектуру высокой частоты обновления, что и более дорогие флагманские проекторы стоимостью около 10 000 юаней. При этом реальную производительность в режиме 4K при 120 Гц, как и качество изображения в разных условиях освещения, ещё предстоит оценить в независимых тестах.

Источник: ithome