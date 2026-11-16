Луна потеряла 100 метров в диаметре: тысячи разломов указали на опасность для будущих баз

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| Новость | Наука и космос

Луна продолжает сжиматься по мере остывания недр. За последние 400-800 млн лет её радиус уменьшился примерно на 45 метров, а диаметр — на 90 метров. Новая оценка основана на картировании более 10 000 молодых разломов, обнаруженных на поверхности спутника Земли.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследование провёл Томас Уоттерс из Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института вместе с коллегами. Учёные использовали снимки камеры LROC, установленной на орбитальном аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter. По их оценке, сейчас Луна теряет в радиусе около 6-11 сантиметров за миллион лет. Это чрезвычайно медленный процесс, но он сопровождается деформацией коры и образованием новых тектонических разломов.

Причина сокращения — постепенное охлаждение внутренних слоёв Луны. По мере снижения температуры недра уменьшаются в объёме, а твёрдая кора испытывает сжимающие нагрузки. В отличие от Земли, где большая часть тектонической активности сосредоточена на границах литосферных плит, Луна представляет собой тело с единой корой. Поэтому потенциально опасные разломы и связанные с ними лунотрясения могут возникать в разных районах спутника.

Для будущих пилотируемых экспедиций это означает дополнительную проблему при выборе площадок под долговременные базы. Заранее выделить полностью безопасные районы будет сложнее: сейсмическую активность придётся учитывать при проектировании жилых модулей и инфраструктуры.

Источник: futura-sciences

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +115.40
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