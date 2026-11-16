Тайны эволюции Вселенной попытаются раскрыть в рамках новой миссии с использованием космического аппарата Evolve+

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NASA выбрало компанию BAE Systems для поддержки астрофизической программы PRIMA. BAE Systems предоставит для этой миссии платформу космического аппарата Evolve+. Компания также примет участие в руководстве процессами сборки, интеграции и испытаний обсерватории, а также возьмет на себя функции координатора наземных операций для Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, которая управляет данной миссией.

В миссии NASA PRIMA будет использоваться высокочувствительный космический телескоп, работающий в дальнем инфракрасном диапазоне и предназначенный для наблюдения за областями Вселенной, скрытыми космической пылью. Как сообщается в пресс-релизе, благодаря телескопу диаметром 1,8 метра аппарат будет вести наблюдения за космосом в дальнем инфракрасном диапазоне, заполняя важный пробел в данных между космическим телескопом «Джеймс Уэбб» и наземными обсерваториями.

Миссия поможет ученым понять, как со временем формировались звезды, планеты, галактики и даже вода. Она позволит проследить за тем, как развиваются и меняются эти космические структуры, предоставляя более четкое представление об истории формирования и эволюции Вселенной — от ее зарождения до наших дней.

Компания предоставит платформу Evolve+ — ключевой элемент, обеспечивающий работу основных систем космического аппарата и функционирование телескопа в космосе. Она также возьмет на себя сборку, интеграцию и испытания обсерватории, гарантируя, что космический аппарат и его научные приборы будут должным образом подготовлены к суровым условиям космического пространства.

В настоящее время миссия PRIMA находится на этапе разработки «Фаза B» (Phase B); ее запуск запланирован на 2033 год, а сама миссия рассчитана на пять лет. После того как NASA проведет процедуру утверждения, проект перейдет к стадии полномасштабной реализации.

В основе миссии PRIMA лежит высокочувствительный космический телескоп, работающий в дальнем инфракрасном диапазоне. Он предназначен для наблюдения за космическими объектами и явлениями, которые остаются скрытыми от обычных оптических телескопов.

Многие важные астрономические процессы происходят внутри плотных облаков пыли и газа. Такие космические среды часто блокируют видимый свет, что затрудняет изучение процессов формирования звезд, планет и галактик. Наблюдения в дальнем инфракрасном диапазоне позволяют «заглянуть» сквозь эти пылевые завесы и увидеть процессы, которые в противном случае остались бы практически недоступными для изучения.

Программа PRIMA подчеркивает растущую значимость передовых космических платформ, высокоточного проектирования и комплексной организации миссий для осуществления амбициозных научных исследований. По мере того как NASA расширяет свою программу астрофизических исследований, такие миссии, как PRIMA, будут играть важную роль в поиске ответов на вопросы о происхождении и эволюции Вселенной.

Благодаря возможностям наблюдения в дальнем инфракрасном диапазоне, международному промышленному сотрудничеству и поддержке со стороны опытных поставщиков космических технологий, PRIMA способна открыть новое «окно» в космос.

Эта программа еще больше укрепляет позиции компании в качестве ключевого технологического партнера NASA в области научных исследований. Для широкого научного сообщества она становится еще одним многообещающим шагом к пониманию сложных процессов, которые сформировали Вселенную и продолжают влиять на ее эволюцию сегодня.

Источник: BAE Systems