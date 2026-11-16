Астрономы обнаружили на снимках телескопа «Джеймс Уэбб» взрыв звезды возрастом 8,8 млрд лет

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Астрономы из Научного института космических телескопов (STScI) обнаружили взрыв звезды, произошедший 8,8 миллиарда лет назад, на снимках высокого разрешения, полученных с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Изображения были сделаны в августе 2025 года, и благодаря эффекту гравитационного линзирования у астрономов появится возможность снова наблюдать за этим явлением примерно через 70 лет.

Телескоп «Джеймс Уэбб», запущенный в декабре 2021 года, стал преемником космического телескопа «Хаббл». Этот проект — инфракрасная обсерватория, созданная совместными усилиями НАСА (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA). Находясь на орбите на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли, телескоп ведет наблюдения за экзопланетами, процессами звездообразования и эволюцией галактик, помогая лучше понять раннюю Вселенную.

Телескопу «Джеймс Уэбб» (JWST) удалось запечатлеть одни из самых ранних сверхновых, вспыхнувших всего через 730 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые объединили данные телескопов «Хаббл» и JWST, чтобы объяснить загадку «исчезнувших красных сверхгигантов», а сам JWST также зафиксировал следы сверхновой, получившей название BOAT («ярчайшая за все времена» — Brightest of All Time). В этот раз, благодаря эффекту гравитационного линзирования, астрономы смогут вновь увидеть эту сверхновую, названную SN Ares, через 70 лет.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, массивные объекты искривляют пространство-время. Несмотря на то что свет не обладает массой, искривление пространства-времени под действием гравитации заставляет его отклоняться от прямолинейной траектории. В результате возникает своего рода космическая лупа — гравитационная линза, которая усиливает свет от удаленного объекта, позволяя астрономам отчетливо видеть даже очень тусклые или далекие небесные тела. Это явление называется гравитационным линзированием.

Одним из примеров такого эффекта служит «Крест Эйнштейна»: гравитация разделяет свет далекого квазара на четыре отдельных изображения, расположенных в форме креста.

Иногда свет, искривленный под действием гравитационного линзирования, может достигать наблюдателя в разное время. Если в одних случаях задержка составляет всего несколько часов, то в ситуации со сверхновой SN Ares ожидается, что дополнительные изображения появятся лишь спустя 73-76 лет.

Астрономы обнаружили SN Ares на снимках скопления галактик MACS J0308.9+2645, сделанных телескопом JWST в ближнем инфракрасном диапазоне в августе 2025 года. Объект классифицировали как сверхновую типа IIb: спектроскопический анализ выявил следы гелия и водорода, что указывает на потерю звездой внешней водородной оболочки в результате взрыва.

Анализ, проведенный с использованием модели с тремя линзами, показывает, что до астрономов должны дойти еще два изображения этой сверхновой. Ожидаемое появление этих изображений через семь десятилетий — редкий случай, когда явление гравитационного линзирования становится доступным для наблюдения представителям разных поколений. Трудно предсказать, как будет развиваться астрономия в ближайшие 70 лет, но это событие позволит следующему поколению заглянуть в прошлое.

Время поступления следующей серии изображений зависит от геометрии пространства. Поскольку Вселенная расширяется, измерение задержки появления этих изображений поможет астрономам вычислить постоянную Хаббла — скорость расширения Вселенной.

В 2027 году исследователи проведут дополнительные спектроскопические измерения, чтобы лучше понять свойства гравитационной линзы и точно спрогнозировать величину этой задержки.

Источник: arXiv