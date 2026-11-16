Huawei раскрыла Mate X8: пять цветов, четыре конфигурации и одна особая версия

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Huawei Mate X8 получит коллекционную версию с 1 ТБ памяти, тогда как обычная модификация ограничится накопителем на 512 ГБ. Компания раскрыла пять вариантов оформления складного смартфона и четыре конфигурации памяти. Самая дорогая по оснащению версия будет отличаться не только объёмом хранилища, но и увеличенной оперативной памятью.

Обычная версия получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Коллекционную оснастят 16 ГБ ОЗУ, а объём хранилища составит 512 ГБ или 1 ТБ. Разница затронет и оформление: Huawei подготовила пять расцветок, три из которых получили фактурную отделку задней панели под парчу.

Среди вариантов — Zijin, Cangqiong Black, Xueyu White, Qingyun Brocade и Danxia Brocade. Официальная премьера Mate X8 состоится в Китае 24 ноября в 14:30. Цены и полный перечень характеристик Huawei пока не раскрыла.

Источник: gizmochina