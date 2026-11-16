Huawei раскрыла Mate X8: пять цветов, четыре конфигурации и одна особая версия

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Huawei Mate X8 получит коллекционную версию с 1 ТБ памяти, тогда как обычная модификация ограничится накопителем на 512 ГБ. Компания раскрыла пять вариантов оформления складного смартфона и четыре конфигурации памяти. Самая дорогая по оснащению версия будет отличаться не только объёмом хранилища, но и увеличенной оперативной памятью.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Обычная версия получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Коллекционную оснастят 16 ГБ ОЗУ, а объём хранилища составит 512 ГБ или 1 ТБ. Разница затронет и оформление: Huawei подготовила пять расцветок, три из которых получили фактурную отделку задней панели под парчу.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Среди вариантов — Zijin, Cangqiong Black, Xueyu White, Qingyun Brocade и Danxia Brocade. Официальная премьера Mate X8 состоится в Китае 24 ноября в 14:30. Цены и полный перечень характеристик Huawei пока не раскрыла.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 207 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +115.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12203 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

На Гавайи завезли мангустов для борьбы с крысами: чем обернулся этот эксперимент

В сентябре 1883 года на Гавайские острова привезли семь мангустов. Животным предназначалась вполне конкретная работа: уничтожать крыс, которые повреждали сахарный тростник на плантациях. Владельцы...

Как увеличили емкость и срок службы литиевых батарей: отказ от графита дал рекордные 500 Вт·ч/кг

Современные литий-ионные аккумуляторы, которые питают смартфоны, ноутбуки и электромобили, подошли к пределу своих физических возможностей. Лучшие серийные образцы способны запасать около 250-300...

Обзор блока питания ID-COOLING FP-1000 — первая платина

Компания ID-COOLING известна, в первую очередь, своими системами охлаждения, в начале года они расшились и на сегмент компьютерных корпусов, а летом дело дошло и до блоков питания. Причем...

Обзор ILIFE H90 Pro: вертикальный пылесос для тех, кто не любит вытряхивать пыль

Когда я выбирал вертикальный пылесос, главным критерием было не наличие максимального количества функций, а удобство ежедневного использования. ILIFE H90 Pro привлёк внимание именно станцией...

Возвращаем YouTube на ПК и немного решаем проблемы с замедлением

Сервис YouTube на территории России, официально, давно перестал работать, но множество пользователей нашли обходные пути и продолжают им пользоваться. Однако в последние несколько дней сервис начал...

Хуанг пролюбил свой пост в Nvidia, а также возврат IPO Антропика: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: массовый сбой у Microsoft и американских аэропортов, SpaceX впервые поймал ракету роборукой, оценка Anthropic перед IPO...