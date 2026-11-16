Зачем фонарю красный свет и магнит: Sofirn ST10 удивил тремя режимами освещения

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Фонарь длиной всего 6,9 см получил три источника света и максимальную яркость 1000 лм. Новинку Sofirn ST10 можно закрепить на одежде клипсой или на металлической поверхности магнитом, а весит она всего 49 г без аккумулятора.

Вместо одного светодиода производитель использовал три: основной дальнобойный, боковой белый и красный. Первый освещает пространство на расстоянии до 144 м, второй подходит для подсветки рабочей зоны, а красный свет с длиной волны 660 нм позволяет работать в темноте, не теряя адаптацию глаз к ночному освещению.

Важный нюанс — фонарь не требует специального зарядного устройства. В комплект входит аккумулятор 14500 ёмкостью 900 мА·ч со встроенным разъёмом USB-C, но при его разряде можно установить обычную батарейку AA. Корпус из алюминиевого сплава AL6061-T6 защищён от пыли и сильных водяных струй по стандарту IP66, также заявлена стойкость к падению с высоты одного метра.

Управление разделено между двумя кнопками: основная отвечает за шесть уровней яркости, боковая — за четыре режима белого и красного света. Sofirn ST10 сочетает функции дальнобойного фонаря и компактной рабочей подсветки, хотя его размеры позволяют постоянно носить устройство в кармане.

Источник: sofirnlight