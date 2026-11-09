14 из 16 WOLED-панелей потеряли пиксели по краям. QD-OLED прошли тест чище

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Лаборатория RTINGS выявила массовую проблему деградации пикселей по краям дисплеев в ходе масштабного теста долговечности. В рамках испытаний 16 телевизоров с панелями WOLED проработали по 18 000 часов. У 14 из них обнаружился дефект, получивший название «edge rot».

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Проблема выражается в появлении мертвых пикселей и мелких поврежденных кластеров, которые зарождаются на внешних границах экрана и постепенно продвигаются вглубь. В отличие от классического выгорания, этот износ не зависит от привычек пользователя или наличия статического контента на дисплее.

Специалисты отмечают, что с дефектом столкнулись девять из десяти старых панелей WBC, выпущенных в период с 2020 по 2022 год. Более новые матрицы WBE пострадали меньше, однако полностью избавиться от проблемы производителям пока не удалось. При этом три протестированных образца с панелями QD-OLED от Samsung Display сохранили чистоту краев, хотя и продемонстрировали следы выгорания от длительного показа статического контента.

Представители LG заявили, что подобное явление может наблюдаться лишь в редких случаях при длительном воздействии высоких температур и влажности. Точная причина дефекта пока не установлена, но главной подозреваемой эксперты считают влагу, проникающую через микродефекты защитного слоя панели.

Источник: Hardware Busters

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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Автор pchyolka   Рейтинг +548.10
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