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Samsung начала открытое тестирование One UI 9.5, но попробовать новую оболочку пока могут владельцы только трех моделей Galaxy. Первыми доступ к прошивке получили Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Других смартфонов в программе нет, хотя позднее компания намерена подключить дополнительные устройства.

Для участия в тестировании недостаточно иметь подходящий смартфон. Пользователь также должен находиться в одной из шести стран: Германии, Индии, Польше, Южной Корее, Великобритании или США. Подать заявку можно через приложение Samsung Members. В этот раз компания открыла регистрацию во всех шести регионах одновременно, тогда как раньше запуск программы проходил поэтапно.

Прием заявок будет ограничен по времени: компания закроет регистрацию, когда наберет необходимое количество участников. При этом список устройств, которые впоследствии получат полноценную версию One UI 9.5, будет заметно шире перечня моделей для бета-тестирования.

По предварительным данным, стабильное обновление смогут установить флагманы начиная с Galaxy S24, складные смартфоны Z Flip 6 и Z Fold 6 и более новые модели этих серий. Также в списке значатся десятки устройств Galaxy A, M и F, защищенные смартфоны XCover и планшеты Galaxy Tab, включая модели серий Tab S10 и Tab S11. При этом компания пока не подтвердила этот перечень официально, поэтому состав совместимых устройств еще может измениться.

Обновление затрагивает сразу несколько частей системы, включая камеру, Samsung DeX, настройки конфиденциальности и внешний вид интерфейса. Одним из главных нововведений стала возможность защищать отдельные приложения паролем, PIN-кодом или биометрической проверкой. Содержимое таких программ, включая уведомления и виджеты, также скрывается от посторонних.

Изменения появились и в Samsung Health. Приложение получило дополнительные возможности для анализа сна, учет принимаемых лекарств и инструмент для записи мыслей. Пользователь может самостоятельно описывать свое настроение или отвечать на предложенные вопросы, после чего сервис будет отслеживать его изменения.

Бета-версия предназначена для проверки новых возможностей и поиска ошибок. Поэтому некоторые функции и элементы интерфейса еще могут измениться до выхода окончательной версии One UI 9.5.

Источник: SamMobile