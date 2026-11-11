Windows 11 оптимизирует использование оперативной памяти — больше производительности при 8 ГБ ОЗУ

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
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С августа 2026 года Microsoft работает над повышением эффективности Windows 11. Тогда компания пообещала, что значительный выигрыш от этого получат прежде всего устройства с восемью гигабайтами оперативной памяти (ОЗУ). В то время подробности того, как именно будет реализована эта оптимизация, не раскрывались. Однако теперь стали заметны первые результаты: после обновления до Windows 11 26H2 такие системы потребляют значительно меньше оперативной памяти.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Портал Windows Latest провел тестирование на двух устройствах под управлением Windows. На одном из них была установлена ​​"старая" версия Windows 11 (25H2), а на другом — 26H2. В обычном режиме работы более старая версия системы занимала чуть больше пяти гигабайт из доступных восьми. После обновления до версии 26H2 потребление оперативной памяти снизилось до 3,3 гигабайта.

Автор: Windows Latest Источник: www.windowslatest.com

В ходе второго теста Windows 11 была установлена ​​на виртуальную машину — так, как если бы пользователь выполнял «чистую» установку системы. В этом случае версия с октябрьским обновлением (25H2) потребляла около 4,1 гигабайта оперативной памяти при стандартной работе. После обновления виртуальной машины система потребляла от 2,8 до 3,2 ГБ оперативной памяти.

В публикации в блоге Навджот Вирк, корпоративный вице-президент по направлению Windows Experiences, объяснил, за счет чего достигается такая оптимизация. Windows может удерживать в оперативной памяти до двух гигабайт активных данных — вместо того чтобы перемещать их в более медленное хранилище. Это помогает компьютеру сохранять быстродействие, даже когда пользователь открывает множество приложений и вкладок в браузере.

Кроме того, на ПК с Windows, оснащенных 8 ГБ оперативной памяти или меньше, виджеты теперь загружаются только в момент их непосредственного открытия. Благодаря этому удалось высвободить 200 МБ памяти для других приложений и задач. Однако, как отмечает ресурс Windows Latest, одних этих изменений недостаточно, чтобы объяснить весь масштаб улучшений. По всей видимости, Microsoft внесла и другие коррективы в механизм использования памяти в Windows 11, которые не были упомянуты в официальном заявлении.

Источник: Windows Latest

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Автор avia_news Рейтинг +1.10
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