Windows 11 оптимизирует использование оперативной памяти — больше производительности при 8 ГБ ОЗУ
С августа 2026 года Microsoft работает над повышением эффективности Windows 11. Тогда компания пообещала, что значительный выигрыш от этого получат прежде всего устройства с восемью гигабайтами оперативной памяти (ОЗУ). В то время подробности того, как именно будет реализована эта оптимизация, не раскрывались. Однако теперь стали заметны первые результаты: после обновления до Windows 11 26H2 такие системы потребляют значительно меньше оперативной памяти.
Портал Windows Latest провел тестирование на двух устройствах под управлением Windows. На одном из них была установлена "старая" версия Windows 11 (25H2), а на другом — 26H2. В обычном режиме работы более старая версия системы занимала чуть больше пяти гигабайт из доступных восьми. После обновления до версии 26H2 потребление оперативной памяти снизилось до 3,3 гигабайта.
В ходе второго теста Windows 11 была установлена на виртуальную машину — так, как если бы пользователь выполнял «чистую» установку системы. В этом случае версия с октябрьским обновлением (25H2) потребляла около 4,1 гигабайта оперативной памяти при стандартной работе. После обновления виртуальной машины система потребляла от 2,8 до 3,2 ГБ оперативной памяти.
В публикации в блоге Навджот Вирк, корпоративный вице-президент по направлению Windows Experiences, объяснил, за счет чего достигается такая оптимизация. Windows может удерживать в оперативной памяти до двух гигабайт активных данных — вместо того чтобы перемещать их в более медленное хранилище. Это помогает компьютеру сохранять быстродействие, даже когда пользователь открывает множество приложений и вкладок в браузере.
Кроме того, на ПК с Windows, оснащенных 8 ГБ оперативной памяти или меньше, виджеты теперь загружаются только в момент их непосредственного открытия. Благодаря этому удалось высвободить 200 МБ памяти для других приложений и задач. Однако, как отмечает ресурс Windows Latest, одних этих изменений недостаточно, чтобы объяснить весь масштаб улучшений. По всей видимости, Microsoft внесла и другие коррективы в механизм использования памяти в Windows 11, которые не были упомянуты в официальном заявлении.
Источник: Windows Latest
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