Intel вернулась — и забрала у AMD почти всё, что та отвоевала

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| Новость | Платформа ПК

Согласно новым данным аналитической компании Mercury Research, доля AMD на рынке настольных процессоров снизилась до 29,9% в третьем квартале 2026 года. Это падение на 5 процентных пунктов по сравнению с 34,9%, зафиксированными во втором квартале, и возвращение Intel на позиции лидера с показателем 70,1%. Для AMD это минимальный результат на рынке настольных ПК с начала 2025 года, когда доля компании составляла около 28%. Год назад она держалась на отметке 33,6%.

Mercury Research признаёт, что не уверена в точной причине произошедшего. Наиболее вероятным объяснением аналитики считают ослабление спроса на ноутбуки, что позволило Intel перенаправить больше чипов на рынок настольных ПК, который традиционно демонстрирует сезонный рост в третьем квартале. AMD же не смогла воспользоваться этим увеличением. Кроме того, Mercury Research указывает на более сильную зависимость AMD от рынка PC-гейминга, который пострадал из-за проблем с поставками игровых видеокарт. AMD также открыто заявляла о превышении спроса над возможностями поставок, а генеральный директор Лиза Су недавно назвала компанию «ориентированной на центры обработки данных».

Вероятнее всего, рост Intel связан скорее с вопросами поставок, чем с внезапным повышением привлекательности настольных чипов для геймеров. Mercury Research отмечает, что объёмы продаж настольных ПК значительно сократились во втором квартале, а поставки мобильных процессоров обеих компаний снизились более чем на 10% в третьем квартале. В серверном сегменте наблюдалась противоположная тенденция: доля AMD выросла с 34,5% до 35,5%.

Источник: TechPowerUp

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