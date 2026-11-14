LEGO, который печатает: студент собрал рабочий 3D-принтер дешевле $180

Студент-мехатроник создал 3D-принтер, собранный на 92% из LEGO, который обошёлся менее чем в $180. Проект под названием Studprint демонстрирует инженерную смекалку и креативный подход к созданию функционального устройства: в основе — около $30 классических кубиков LEGO, составляющих подавляющее большинство компонентов, а для работы требуется всего 13 деталей, не являющихся частью LEGO. Студент использовал LEGO-винты (leadscrews) и платформу печати (print bed), что позволило добиться достойного качества: модель Benchy принтер печатает всего за 1 час 25 минут.

Адам Турай, студент факультета мехатроники Университета Ватерлоо, спроектировал принтер в SOLIDWORKS. Название Studprint отсылает к выступам на кирпичиках LEGO, причём автор решил использовать только «классические» детали, по возможности избегая LEGO Technic — по CAD-моделям в репозитории конструкцию легко принять за виртуальный конструктор LEGO. Общая стоимость материалов составила $173,35, из которых $30 пришлось на LEGO (92% конструкции). Проект с открытым исходным кодом доступен для повторения и модификации.

В качестве основных электронных компонентов используются плата BTT SKR Pico V1.0 (широко применяется в открытых принтерах вроде Voron V0), Raspberry Pi Zero 2 W для беспроводной связи и импульсный блок питания Mean Well LRS-150-24 — все три примерно за $25. В основе принтера — пять шаговых двигателей NEMA 17: четыре отвечают за оси, пятый подаёт филамент к экструдеру Trianglelab V6. Остальная часть конструкции — детали LEGO на сумму около $30; даже платформа для печати выполнена из цельного блока конструктора. Единственная модель в репозитории GitHub — Benchy, нарезанная в Klipper и напечатанная за 1,25 часа; учитывая, что все винты изготовлены из LEGO, результат выглядит удивительно хорошо.

Проект позволил Тураю принять участие в Rocky Mountain RepRap Festival 2026, где он встретился с директором по маркетингу Prusa Заком Фридманом и представил Studprint более чем 4000 участникам. Ранее Hack Club запустил челлендж Infill, приглашая изобретателей разработать собственные 3D-принтеры с нуля и получить грант $350 на постройку; участники, предоставившие Benchy вместе со своим принтером, получали шанс поехать на фестиваль — Турай оказался среди них. В отличие от очаровательного LEGO-принтера, о котором мы рассказывали в прошлом году и который использовал 3D-ручку для печати, Studprint построен на настоящей DIY-конструкции.

Источник: Tom's Hardware