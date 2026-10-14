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Компания Google приступила к развертыванию бета-версии автомобильной платформы Android Auto 18. Обновление закладывает основу для масштабного пересмотра пользовательского интерфейса и глубокой интеграции опции искусственного интеллекта Google Gemini.

В коде новой версии обнаружены упоминания о смене текущего интерфейса Coolwalk на новую дизайн-систему под кодовым названием Cielo. Обновление сделает отображение элементов более адаптивным для автомобилей с левым и правым расположением руля, а также предложит поддержку шрифта Google Sans Flex. Кроме того, платформа получит персонализацию через Google Gemini с доступом к данным Gmail и «Google Календаря», а также поддержку рабочего профиля для разделения личных и служебных уведомлений.

Участники программы бета-тестирования могут загрузить тестовую версию Android Auto 18 из магазина приложений Google Play. Точные сроки полноценного релиза обновленного интерфейса для всех пользователей пока не раскрываются.

Источник: android.com