Вышла бета-версия Android Auto 18 с поддержкой Gemini и нового дизайна Cielo

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Компания Google приступила к развертыванию бета-версии автомобильной платформы Android Auto 18. Обновление закладывает основу для масштабного пересмотра пользовательского интерфейса и глубокой интеграции опции искусственного интеллекта Google Gemini.

В коде новой версии обнаружены упоминания о смене текущего интерфейса Coolwalk на новую дизайн-систему под кодовым названием Cielo. Обновление сделает отображение элементов более адаптивным для автомобилей с левым и правым расположением руля, а также предложит поддержку шрифта Google Sans Flex. Кроме того, платформа получит персонализацию через Google Gemini с доступом к данным Gmail и «Google Календаря», а также поддержку рабочего профиля для разделения личных и служебных уведомлений.

Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

Участники программы бета-тестирования могут загрузить тестовую версию Android Auto 18 из магазина приложений Google Play. Точные сроки полноценного релиза обновленного интерфейса для всех пользователей пока не раскрываются.

Источник: android.com

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Автор dima0782 Рейтинг +610.80
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