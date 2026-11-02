Включили +50 °C и уничтожили еду. Хакеры атаковали холодильники в супермаркетах Европы

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В супермаркетах Швеции и Эстонии хакеры удаленно изменили настройки холодильного оборудования, и подняли в них температуру до 50 градусов Цельсия.

Автор: flow Источник: flow.google.com

В Швеции подтвердили взлом в сети ICA, компания утилизировала испорченные продукты. Сеть Coop также сообщила о проблемах в нескольких магазинах. В Эстонии повышение температуры до 50 градусов зафиксировал один из клиентов компании Kitman Coldtech. Специалисты устранили проблему за несколько минут. В Бельгии и Люксембурге сеть Delhaize также сообщила о компьютерном инциденте. Представители компании заявили о временном ограничении ассортимента свежих и замороженных продуктов. Сеть Carrefour сообщила о воздействии на 15 из более чем 700 магазинов.

Месяцем ранее аналогичный инцидент произошел во Франции. Компании не подтверждали, что все эти случаи являются единой скоординированной атакой.

Источник: ELONCE

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Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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