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Xiaomi готовит необычный поворот в дизайне флагманских смартфонов: серия Xiaomi 19 может одновременно получить плоские и изогнутые экраны. Компания рассматривает оба варианта защитного стекла ещё на этапе разработки новой линейки.

Пока остаётся загадкой, каким моделям достанутся разные варианты. Инсайдер не назвал ни количество смартфонов, ни конкретные версии. Не исключено, что Xiaomi хочет сохранить плоский экран для одних покупателей и вернуть изогнутый дизайн для тех, кому важнее внешний вид и ощущения от корпуса.

Интересно, что такой подход появляется на фоне обратного тренда. Производители Android-смартфонов в последние годы всё чаще отказываются от изогнутых дисплеев в пользу плоских. Последние проще защищать стеклом, а случайные касания по краям происходят реже. Возвращение изгибов в новой серии может стать попыткой Xiaomi предложить сразу два решения вместо выбора одного направления.

При этом речь пока идёт о ранней стадии разработки, а не о готовых характеристиках устройств. Неизвестно даже, сохранит ли будущая линейка название Xiaomi 19. Нынешнее поколение ещё не полностью вышло на рынок: Xiaomi 18 ожидается в Китае в декабре 2026 года. Официальных комментариев компании по поводу преемников пока нет.

Источник: gsmarena