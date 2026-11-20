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Vivo готовит сразу две новые серии смартфонов, которые могут заметно различаться по своим возможностям. Vivo S70 сделает ставку на мобильную фотографию с 64-мегапиксельным телеобъективом, а iQOO 16R предложит производительную платформу Snapdragon 8 в корпусе с экраном среднего размера. Обе новинки ожидаются до Китайского Нового года.

Самая интересная деталь Vivo S70 — переход на 64-Мп телеобъектив. Для сравнения: у предыдущего Vivo S60 использовалась 50-мегапиксельная перископическая камера. Кроме того, производитель готовит новый внешний фотоаксессуар. Подробностей о нём пока нет, но это может расширить возможности съёмки с увеличением без необходимости устанавливать более крупный объектив непосредственно в смартфон.

Второй аппарат, iQOO 16R, получит процессор семейства Snapdragon 8 и дисплей среднего размера. Его позиционируют как облегчённый флагман. Это означает, что компания намерена предложить высокую производительность без перехода к крупным габаритам старших моделей. Точная модель процессора пока не раскрывается.

Информацию о новинках сообщил инсайдер Digital Chat Station. Для ориентира: Vivo S60 стартовал в Китае с 2899 юаней, тогда как флагманский iQOO 16 оценили от 5999 юаней. Цены новых моделей пока неизвестны. Vivo также не объявила официальные даты презентаций.

Источник: gizchina