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Samsung разрабатывает беспроводные наушники Galaxy Buds Active для занятий спортом. Они получат крепление за ухом, защиту от воды и пыли IP68 и активное шумоподавление. Подробности обнаружили в тестовой прошивке One UI 9.5, изученной изданием SammyGuru.

Конструкция предполагает внутриканальные амбушюры и специальные дужки, охватывающие уши. Такое крепление должно удерживать наушники во время бега и интенсивных тренировок. Пользователям предложат два типа насадок, проверку посадки и настраиваемое сенсорное управление. Для сравнения, у Galaxy Buds4 Pro заявлена защита IP57, а у Galaxy Buds On — IP54. Новый спортивный вариант получит более высокий класс защиты.

Несмотря на спортивное назначение, Samsung не собирается ограничивать модель базовыми аудиовозможностями. Galaxy Buds Active приписывают ANC, регулируемый режим прозрачности, пространственный звук 360 Audio и воспроизведение UHQ с частотой до 96 кГц. Также упоминаются Auracast для приёма аудиотрансляций и Auto Switch для автоматического переключения между совместимыми устройствами Galaxy. При этом пространственный звук не будет отслеживать движения головы, а доступность режима 96 кГц может зависеть от подключённого устройства.

Утечка обнаружила и спорное решение: в программных материалах нет признаков датчиков ношения. Поэтому снятие наушника, вероятно, не будет автоматически останавливать музыку. Не обнаружены также управление жестами головы и отслеживание её положения. Samsung пока не подтвердила характеристики, стоимость и дату выхода Galaxy Buds Active. Предположительно, модель могут представить вместе с семейством Galaxy S27.

Источник: gadgets360