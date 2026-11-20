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Segway разрабатывает электроскутер, стилизованный под компактный автомобиль. Модель X Cruiser будет оснащена защитным каркасом, крышей и пятиточечным ремнем безопасности. Производитель планирует запустить этот инновационный продукт на рынки Китая и Европы в период с 2027 по 2028 годы. Заявленный запас хода составит около 200 километров.

Самая интересная версия — 350 GT Ultra. Она получила полноценную крышу, ветровое стекло и электрический кофр на 55 л. Заряжать скутер можно через разъём Type 2 мощностью 4,5 кВт. Две другие модификации обходятся без крыши, но сохраняют защитные элементы. У версии 100 City предусмотрена дополнительная боковая защита от опрокидывания.

Segway использовала конструкцию Cell-to-Body: аккумулятор встроен непосредственно в силовую структуру скутера. За устойчивость на дороге отвечают 15-дюймовое переднее и 14-дюймовое заднее колёса с шинами Michelin City Grip. Оснащение дополняют 10,25-дюймовый дисплей, система контроля слепых зон и предупреждение об опасности при перестроении.

В проекте используются технологии и интеллектуальная собственность BMW, полученные по лицензии. Но есть важный нюанс: автомобильную безопасность X Cruiser пока только обещают. Испытания и сертификация ещё впереди. Segway не раскрыла мощность двигателя, массу и цену скутера — именно эти параметры покажут, насколько практичной окажется конструкция с защитным каркасом и крышей.

Источник: segway