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HP вывела на европейский рынок компактный компьютер ProDesk 4 G1i Mini с 20-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 265T. За конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и Windows 11 Pro просят около 1900 евро. Но у дорогого мини-ПК обнаружился неожиданный компромисс: производитель установил только один модуль оперативной памяти.

Core Ultra 7 265T относится к семейству Arrow Lake и объединяет восемь производительных и 12 энергоэффективных ядер. Процессор поддерживает 20 потоков, а его теплопакет составляет 35 Вт. Встроенная графика Intel Graphics дополнена нейронным блоком с производительностью до 13 TOPS.

Экономия на памяти особенно заметна на фоне остальной конфигурации. Единственный модуль DDR5-5600 объёмом 32 ГБ работает в одноканальном режиме, хотя на плате предусмотрены два слота SO-DIMM. Пользователь может добавить второй модуль и получить двухканальную конфигурацию. Для накопителей также оставили два разъёма M.2: помимо штатного SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ можно установить ещё один.

Среди оснащения — Wi-Fi 7, гигабитный Ethernet, HDMI, два DisplayPort и шесть USB-портов. Дополнительные интерфейсы, включая VGA и последовательный порт, подключаются через сменные модули Flex I/O. При цене около 1900 евро ProDesk 4 G1i Mini предлагает производительную платформу в компактном корпусе, но покупателю придётся самостоятельно решать вопрос с одноканальной памятью.

Источник: notebookcheck