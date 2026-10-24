В Steam официально запустили опцию «Персональный календарь»

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Компания Valve объявила о завершении бета-тестирования и полноценном запуске опции «Персональный календарь» в цифровом магазине Steam. Инструмент предназначен для рекомендаций новых и предстоящих игровых релизов на основе предпочтений и активности пользователя.

Алгоритм анализирует недавнюю игровую историю пользователя, находит профили с аналогичными вкусами и формирует подборку из проектов, которые другие игроки с похожими интересами запускали или добавляли в списки желаемого. В отличие от стандартной главной страницы Steam, упор сделан как на популярные релизы, так и на нишевые новинки.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

По данным разработчиков, в период тестирования функция продемонстрировала высокую вовлеченность аудитории: пользователи ежедневно совершают более двух тысяч переходов на страницы игр непосредственно из интерфейса персонального календаря.

Источник: log

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