В США разработали ИИ-платформу, которая оценивает риски производства электродвигателей

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Американская Ок-Риджская национальная лаборатория (ORNL) разработала Motor Decide — платформу на основе искусственного интеллекта, которая помогает производителям выбирать технологии электродвигателей с учётом перебоев поставок, изменения цен на сырьё и готовности новых разработок к производству. Система должна помочь компаниям оценивать не только характеристики двигателя, но и риски, которые могут сделать выбранную конструкцию слишком дорогой или сложной в выпуске.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Платформа анализирует различные сценарии: например, что произойдёт с экономикой производства при резком подорожании меди или появлении более перспективной технологии через несколько лет. Она сопоставляет варианты по стоимости, производительности, потребности в критически важных материалах, технологической зрелости и пригодности к массовому выпуску. Это особенно важно для отраслей, где электродвигатели используются в электромобилях, промышленном оборудовании и энергетических установках.

В отличие от Motor AI, другой разработки ORNL для автоматизации проектирования двигателей, Motor Decide не создаёт конструкцию самостоятельно. Она помогает определить наиболее подходящее технологическое направление, после чего результаты можно передать в Motor AI для подготовки подробных инженерных решений.

Исследователи продолжают проверять и расширять возможности платформы. Её задача — снизить риск ошибочного выбора технологии до того, как компания вложит средства в разработку и производство.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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