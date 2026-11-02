Разработчики Android Auto тестируют режим разделения личных и рабочих дел

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Энтузиасты разглядели в свежем релизе Android Auto под номером 18.0 свернутые настройки для делового использования. Изучение программного кода, проведенное командой Android Authority, выявило неактивный переключатель с пиктограммой портфеля, отвечающий за синхронизацию с корпоративной средой смартфона.

Появление такой опции решит проблему доступа к служебным видеоконференциям и сервисам уровня Google Meet или Microsoft Teams. Сейчас автомобильная оболочка блокирует работу софта, находящегося в защищенном рабочем разделе мобильного устройства, не позволяя выводить на дисплей машины списки запланированных онлайн-встреч и историю вызовов.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Интерфейсный элемент пока остается неактивным и не реагирует на нажатия. Представители IT-гиганта воздерживаются от комментариев о сроках развертывания функции и конечных возможностях управления уведомлениями во время поездок.

Источник: engadget

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