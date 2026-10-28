Mozilla выпустила Firefox 159 с функцией мониторинга цен и улучшениями для всех платформ

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Обновление браузера Firefox поколения 159 привнесло функциональные улучшения и исправления для пользователей Windows, Linux и macOS. Среди ключевых изменений — инструмент для автоматического контроля информации на сайтах и переработка системы управления паролями.

Первостепенное нововведение представляет собой встроенный механизм мониторинга в Smart Window. Функция позволяет браузеру непрерывно отслеживать изменение цен на товары и их доступность в каталогах интернет-магазинов. Когда цена снижается или товар снова появляется в наличии, система отправляет уведомление на экран компьютера. Для начала мониторинга пользователю достаточно ввести команду /watch в окне чата Smart Window. Все созданные задачи управляются через кнопку на панели инструментов либо через страницу параметров about: smartwindowtasks.

Архитектура работы с паролями также получила переделку. Сохранённые учётные данные теперь показываются в боковой панели браузера без необходимости активировать этот инструмент вручную. Разработчики добавили клавишные сокращения для поиска по открытым вкладкам: Ctrl+Shift+A на Windows и Linux, Command+Shift+A на macOS. Биндинги для переходов к расширениям и темам оформления изменены, и их можно переконфигурировать на странице about: keyboard.

Пользователи macOS получили интеграцию с системным меню обмена данных Apple. При активации этой функции браузер показывает превью страницы, список недавних получателей и доступные каналы отправки, включая AirDrop и сообщения. Функциональность позволяет пересылать сразу несколько выбранных вкладок.

В Firefox 159 переработана система создания кратких пересказов страниц на базе ИИ. Теперь браузер передаёт на обработку не текст материала, а только его адрес в интернете, что даёт возможность полностью пересказывать объёмные публикации без потери информации.

Mozilla исправила целый спектр технических неполадок. Браузер больше не потребляет чрезмерный объём оперативной памяти при включённых в фоне веб-приложениях, таких как видеоконференции в Zoom. Устранена проблема с переносом закладок из профилей Google Chrome. Разработчики исправили сбои при загрузке определённых веб-ресурсов при смене сетевых протоколов с HTTP/3 на HTTP/2. На Linux-системах с графическим протоколом Wayland вкладки прекратили самопроизвольно открываться в новых окнах браузера.

Версия Firefox 159 полностью развёрнута для всех пользователей стабильного канала. Параллельно Mozilla прекратила техническую поддержку Windows 8.1 и ранних версий этой системы, а также macOS версии 10.14 и более старых релизов.

Источник: 4pda