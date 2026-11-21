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Шведский разработчик аудиотехники Teenage Engineering представил портативный проигрыватель компакт-дисков EP/BC-1, открывающий новую линейку устройств Broadcast Series. Новинка предназначена не только для прослушивания музыки, но и для интеграции в студии или живые выступления: модель умеет определять темп трека в реальном времени и передавать сигнал синхронизации на совместимое музыкальное оборудование.

Устройство воспроизводит стандартные аудиодиски и файлы MP3 с носителей CD-ROM, предлагая музыкантам продвинутые инструменты управления. Для быстрой навигации по дорожкам предусмотрен джойстик, а специальный регулятор позволяет менять скорость воспроизведения в диапазоне от 50% до 150%. В память проигрывателя можно сохранить по три метки быстрого старта для 40 разных дисков, а контроль за уровнем сигнала и временем трека обеспечивают цифровой дисплей и индикаторы уровня сигнала.

Помимо классического прослушивания через проводные выходы 3,5 мм для наушников и акустики, проигрыватель получил современные беспроводные и студийные интерфейсы. По словам производителя, поддержка Bluetooth с технологией Auracast позволяет транслировать звук сразу на несколько совместимых колонок или усилителей, включая фирменную модель K.O.-Amp 35. Также через порт USB можно оцифровывать компакт-диски напрямую на флеш-накопитель или компьютер в виде стереофайлов WAV с параметрами 44,1 кГц и 16 бит, а поддержка MIDI открывает доступ к удалённому управлению воспроизведением.

За автономную работу отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч. Как заявляет компания, одного заряда хватит примерно на шесть часов воспроизведения, а восполнение энергии через разъём USB займёт около двух часов.

Приобрести новинку в Европе можно за 299 евро, а расширенный комплект с фирменным усилителем K.O.-AMP 35 и монтажным комплектом K.O. dock kit оценили в 599 евро.

Источник: HiFi PiG