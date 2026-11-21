Microsoft готовит функцию, которая позволит превратить Android-смартфон или планшет в дополнительный экран для компьютера с Windows 11. Такая возможность получила название Extend Display. Ее обнаружили в программном коде приложений «Связь с телефоном» и «Связь с Windows», хотя сама компания пока ничего не объявляла.

Сейчас связь между Android-устройствами и компьютерами Microsoft работает преимущественно в одном направлении. Например, пользователь может вывести изображение со смартфона на экран ПК, открывать мобильные приложения и взаимодействовать с ними. Новая разработка должна изменить этот сценарий: компьютер сможет передавать часть рабочего пространства на дисплей смартфона или планшета.

Это позволит использовать мобильное устройство не только для просмотра уведомлений и управления приложениями, но и как дополнительную область рабочего стола. Например, на одном экране можно будет оставить основные окна, а на другом разместить вспомогательные приложения или документы. Таким образом, пользователи смогут увеличить доступное рабочее пространство без покупки отдельного монитора.

Похожая возможность уже есть у Apple. Функция Sidecar позволяет подключать iPad к компьютеру Mac и использовать его в качестве второго дисплея. Однако решение Microsoft может оказаться доступнее благодаря поддержке Android-устройств разных производителей.

Пока неизвестно, каким способом будет организовано подключение смартфонов и планшетов к компьютеру. Также компания не сообщила, какие устройства получат поддержку и когда новая возможность станет доступна пользователям. На данный момент функция находится на стадии разработки, а обнаруженные упоминания в коде приложений остаются единственным подтверждением работы над этой функцией.

Источник: Rozetked