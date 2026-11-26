В середине ноября 2026 года масштабный IT-сбой привел к тому, что пользователи и компании по всему миру в течение примерно 24 часов не могли получить доступ к сервисам Microsoft, включая Outlook, Teams и Copilot. По словам Джейсона Хендерсона, менеджера Microsoft 365, этот инцидент стал самым серьезным сбоем в работе облачного почтового решения Exchange Online за всю его историю.

Никогда прежде такое большое количество клиентов не оставалось без доступа к электронной почте на столь длительный срок, — отметил Хендерсон во внутренней служебной записке, оказавшейся в распоряжении агентства Reuters. В Microsoft считают, что причиной сбоя стала программная ошибка, которая, по всей видимости, оставалась незамеченной в системе еще с июля 2026 года. Но почему на восстановление работы сервисов ушло так много времени?

Как сообщает агентство Reuters, сотрудники, занимавшиеся устранением неполадок, обменялись более чем 11 000 сообщений в одиннадцати различных командных чатах. При этом им было сложно следить за ходом событий: данные диагностики были разбросаны по разным внутренним системам. В результате в течение длительного времени отсутствовало единое понимание возможных причин сбоев. Кроме того, информация о принятых решениях доходила не до всех участников процесса.

Введя режим «Code Red» («Красный код»), Microsoft намерена оптимизировать технические процессы и порядок внутренней реакции на масштабные сбои. Цель — обеспечить устранение подобных глобальных неполадок в будущем в течение одного часа.

В частности, планируется задействовать ИИ-агентов, которые должны быстрее анализировать технические данные и выявлять источники ошибок. Как сообщают СМИ, прогресс в этой работе будет отслеживаться в ходе ежедневных или еженедельных совещаний.

Кроме того, Microsoft намерена увеличить скорость распространения обновлений программного обеспечения. Согласно внутренним данным, в прошлом для глобального развертывания некоторых патчей требовалось от пяти до шести дней. В будущем решение критических проблем безопасности должно занимать не более одного часа.

Источник: Reuters