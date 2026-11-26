В 2025 году компания Microsoft анонсировала так называемые «сопутствующие приложения Microsoft 365» (Microsoft 365 companion apps), в число которых вошли программы «Люди» (People), «Файлы» (Files) и «Календарь» (Calendar). Идея заключалась в том, что эти небольшие приложения, размещенные на панели задач, должны были повысить продуктивность пользователей. Однако этот замысел не оправдал себя.

По заявлению Microsoft, эти три приложения стали причиной «высокого потребления памяти и многочисленных проблем», в связи с чем их решили убрать из Windows 11. Корпорация приняла решение полностью отказаться от них. Изначально эти три приложения, ориентированные на работу с Copilot, внедрялись поэтапно для пользователей с подпиской Microsoft 365. Но ожидаемых результатов они не принесли.

В ходе сессии вопросов и ответов между представителями Microsoft и клиентами один из сотрудников компании, отвечая на вопрос об этих приложениях (как сообщает портал Windows Latest), пояснил: «Они приводили к чрезмерному потреблению оперативной памяти и возникновению различных проблем. Поэтому, хотя они и предлагали определенный функционал, цена за это оказалась слишком высокой».

С помощью приложения «People» («Люди») можно было получать информацию о контактах — аналогично тому, как это реализовано в системе управления контактами в Outlook. Приложение «File Search» («Поиск файлов») позволяло искать файлы. В нем также была предусмотрена интеграция с Copilot: пользователи, имеющие лицензию Microsoft 365 Copilot, могли передавать файлы искусственному интеллекту для анализа. А приложение «Calendar» размещало календарь Outlook непосредственно на панели задач пользователя.

Однако всего год спустя эти три приложения уже уходят в прошлое. Пользователям, у которых они установлены, следует их удалить — с 16 декабря 2026 года они в любом случае перестанут функционировать. «Их удаление никак не влияет на существующие функции или данные в Microsoft 365. Доступ к соответствующей информации по-прежнему можно получить с помощью привычных функций Microsoft 365 и Windows», — говорится в обновленном документе службы поддержки Microsoft.

Источник: Windows Latest