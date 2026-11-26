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Xiaomi Sound INF — новая портативная Bluetooth-колонка мощностью 150 Вт — появилась в европейской рознице. Устройство уже внесли в каталог чешского магазина Alza. Помимо высокой заявленной мощности, модель получила защиту IP68 и аккумулятор ёмкостью 9800 мА·ч.

По мощности Sound INF заметно превосходит другую колонку Xiaomi Sound Party, для которой заявлено 50 Вт. Разница составляет три раза. При этом 150 Вт указаны как номинальная мощность RMS, а не гарантированное постоянное энергопотребление или уровень громкости. Поэтому напрямую судить о качестве и громкости звучания только по этой цифре нельзя.

Корпус колонки имеет размеры 34 x 14,2 x 13,5 см, масса составляет 2,7 кг. Аккумулятор обеспечивает до 28 часов воспроизведения, для зарядки предусмотрен разъём USB-C с поддержкой мощности до 60 Вт. Из беспроводных интерфейсов доступны Bluetooth 6.0 и NFC, также заявлена поддержка стереопары TWS. Диапазон воспроизводимых частот указан от 40 Гц до 20 кГц.

Защита IP68 позволяет использовать колонку на открытом воздухе без опасений из-за пыли и воды. Для сравнения, Xiaomi Sound Party имеет сертификат IP67. В Sound INF также предусмотрена декоративная подсветка с эффектом бесконечного зеркала по бокам и световой полосой, реагирующей на музыку. По данным публикации о запуске линейки Xiaomi во Вьетнаме, колонка также поддерживает Auracast с возможностью передачи музыки на 100 устройств. Европейские продажи уже просматриваются через розничные каталоги, однако точную дату начала поставок Xiaomi для европейского рынка пока не объявила.

Источник: alza