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Компания Илона Маска Neuralink объявила о получении разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на запуск ключевого клинического исследования LINK Pivotal Study. В компании заявили, что это первые регистрационные испытания имплантируемого интерфейса «мозг — компьютер» на территории Соединённых Штатов.

В рамках новой фазы исследований специалисты оценят безопасность, надёжность и клиническую эффективность нейроимпланта N1 у взрослых пациентов с тяжёлым параличом, вызванным боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Главная задача программы — проверить, насколько эффективно участники могут управлять цифровыми устройствами с помощью сигналов мозга и повышает ли технология их самостоятельность в повседневной жизни.

Запуск LINK Pivotal Study опирается на результаты ранних испытаний осуществимости, которые уже проходят в США, Канаде и Великобритании. По данным компании, на сегодняшний день импланты Neuralink установлены более чем 30 добровольцам, которые использовали интерфейс для общения, учёбы и управления компьютером.

Полученное одобрение FDA позволяет компании начать набор участников и проведение исследования в нескольких медицинских центрах, однако пока не является разрешением на коммерческую продажу устройства. Собранные в ходе ключевых испытаний данные должны стать основой для подачи будущей заявки на полноценный вывод технологии на рынок.

Источник: engadget.com