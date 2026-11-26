Xiaomi представила в Европе Bluetooth-колонку Sound INF с максимально заявленной мощностью 150-ватт. Для акустических систем это типичный показатель, но он не подразумевает, что такая мощность выдаётся устройством на постоянной основе. Для сравнения: модель Xiaomi Sound Party располагает 50 Вт. По документации Xiaomi Sound INF также превосходит Sound Party по защите от пыли и воды — её рейтинг составляет IP68 против IP67.

Xiaomi Sound INF Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Размеры колонки составляют: 34 x 14,2 x 13,5 см, масса — 2,7 кг. Аккумулятор на 9800 мАч допускает зарядку мощностью до 60 Вт, а заявленное производителем время автономной работы колонки достигает 28 часов. Устройство оснащено Bluetooth 6.0 и NFC. Также в колонке предусмотрены встроенная подсветка и эффект бесконечного зеркала на обеих сторонах корпуса.

Источник: notebookcheck