Покупатели всё чаще недовольны не столько характеристиками смартфонов, сколько решениями их производителей. Владельцы устройств Apple, Samsung, Google, Xiaomi и Motorola жалуются на навязанные приложения, ограничение настроек, проблемы с обновлениями и отсутствие заметного прогресса между поколениями. Причём претензии затрагивают практически весь рынок, а не отдельные бренды.

Поводом для обсуждения стала дискуссия на Reddit, в которой пользователи отвечали на вопрос, какой производитель смартфонов разочаровал их сильнее всего. Samsung критикуют за перегруженную оболочку One UI, предустановленные приложения, дублирование сервисов и постепенный отказ от привычных возможностей. Среди претензий также встречаются проблемы с автономностью, GPS, Bluetooth и качеством дисплеев. Отдельное недовольство вызывает ограничение возможностей установки альтернативного программного обеспечения.

К Apple у пользователей другие претензии. Владельцы iPhone считают, что новые поколения смартфонов слишком мало отличаются от предыдущих, хотя цены продолжают расти. В качестве примера приводится переход с iPhone 15 Pro на iPhone 18 Pro, который, по словам одного из участников обсуждения, практически не изменил повседневный опыт использования. Также критикуют закрытость iOS, ограниченные возможности настройки и программные сбои. Google Pixel досталось за недостаточную производительность процессоров Tensor, слабую автономность, проблемы со связью и чрезмерную обработку фотографий.

У Xiaomi недовольство связано с рекламой в интерфейсе, ошибками прошивок и ухудшением удобства программной оболочки. Motorola критикуют за короткий срок программной поддержки, а Sony — за дорогие смартфоны, которым, по мнению пользователей, всё сложнее выделиться на фоне конкурентов. В обсуждении постепенно обозначилась общая проблема: производители всё активнее привязывают покупателей к собственным экосистемам, ограничивают ремонтопригодность устройств и контроль над программным обеспечением. При этом перечисленные претензии основаны на личном опыте участников Reddit, а не на независимом исследовании качества смартфонов.

Источник: phonearena