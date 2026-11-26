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Компактный планшет Apple оказался крупнее складного смартфона Samsung по диагонали основного дисплея. Согласно опубликованному сравнению, iPad mini 8 оснащён 8,5-дюймовой OLED-панелью, тогда как внутренний экран Galaxy Z Fold 8 имеет диагональ 7,6 дюйма. Разница составляет почти целый дюйм, хотя Samsung после раскрытия корпуса превращается в устройство с форматом небольшого планшета.

У моделей разная конструкция. iPad mini 8 предлагает цельный алюминиевый корпус, поддержку Apple Pencil Pro и защиту IP67. Galaxy Z Fold 8 использует складную конструкцию с дополнительным внешним экраном диагональю 5,5 дюйма. В раскрытом состоянии он обеспечивает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит.

Отличаются устройства и аппаратной платформой. Apple приписывают процессор A20 Pro, Samsung — Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом складная модель предлагает до 16 ГБ оперативной памяти, две основные камеры по 50 Мп, беспроводную зарядку и поддержку Samsung DeX. Планшет Apple делает ставку на компактный формат, работу со стилусом и специализированные приложения iPadOS.

iPad mini 8 превосходит Galaxy Z Fold 8 по диагонали основного экрана, несмотря на то что Samsung использует складную конструкцию. Однако диагональ не определяет всю площадь дисплея: на неё влияют и пропорции панели. Разница хорошо показывает, насколько близко компактные планшеты и складные смартфоны подошли друг к другу по размерам рабочего пространства.

Источник: gizmochina