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Tesla Cybertruck считается самым громким провалом в истории автомобилей: всего 70 000-80 000 проданных экземпляров за три года — при том, что завод был рассчитан на выпуск 250 000 машин в год. В середине ноября 2026 года Илон Маск принял радикальное решение: производство угловатого электрического пикапа будет остановлено.

С середины 2027 года на этом же заводе планируется начать выпуск Cybercab — роботакси, у которых нет ни педали газа, ни руля. Тем не менее, в одном сегменте Cybertruck сейчас демонстрирует неожиданный успех. Как сообщает издание TechCrunch со ссылкой на анализ компании iSeeCars, на вторичном рынке этот электрический пикап от Tesla стал самым быстро продаваемым автомобилем этого класса.

В среднем с момента размещения объявления на торговой площадке до совершения сделки проходил 39,1 дня. Для сравнения: в сегменте пикапов этот показатель составил в среднем 65,5 дня. В рейтинге моделей, которые продаются быстрее всего, вслед за Cybertruck расположились Ford Maverick Hybrid и Rivian R1T.

Временный всплеск популярности Cybertruck на вторичном рынке обусловлен рядом факторов. Однако прекращение производства в их число не входит: проанализированные данные о продажах относятся к октябрю 2026 года — времени, когда Илон Маск еще не сделал официального заявления об этом.

Как сообщил изданию TechCrunch аналитик компании iSeeCars Карл Брауэр, повышенный спрос на подержанные электромобили вызван прежде всего высокими ценами на бензин. Согласно анализу, в среднем электромобили находили новых владельцев через 45,6 дня. Для гибридных автомобилей этот срок составил 54,5 дня, а для машин с двигателями внутреннего сгорания — 61 день.

Помимо высоких цен на бензин, на высокий спрос повлиял и в целом ограниченный объем предложения Cybertruck на рынке.

Cybertruck появился всего несколько лет назад. Поэтому сейчас на вторичный рынок выходит множество экземпляров, ранее находившихся в лизинге. Карл Брауэр

Кроме того, по словам эксперта, подержанные Cybertruck стоят дешевле по сравнению с их первоначальной розничной ценой.

В ближайшие месяцы продажи Cybertruck на вторичном рынке могут продолжить расти. Впрочем, аналитик компании iSeeCars не прогнозирует долгосрочного ажиотажа, вызванного лишь новостью о прекращении производства. Однако в конце лета или осенью 2027 года — то есть уже после фактической остановки выпуска — продажи подержанных Cybertruck могут вновь заметно вырасти.

Источник: TechCrunch