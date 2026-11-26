Низшая стоимость варианта с двигателем в 132 л. с. и 6-ступенчатой МКПП — 1 млн 885 тыс. рублей. Если выберете вариатор CVT, придется добавить 5 тысяч руб. — итого от 1 млн 890 тыс. руб.

Речь идет об 1,8-литровом агрегате нового поколения. По сравнению с прежним двигателем (122 л. с.) прибавка составила 10 лошадиных сил, а крутящий момент вырос со 170 до 175 Н·м. Более мощныйц ДВС ставят на все версии Vesta: седан, универсал, а также «внедорожные» версии (Cross и SW Cross). Но есть нюанс: двигатель доступен не во всех комплектациях — начать можно с «Практик» или «Драйв».

Некоторые эксперты предполагают, на автомобили с с силовым агрегатом 132 л. с. придется до 70% продаж всего семейства Vesta. И ещё: по сравнению со старым 122-сильным двигателем обновлённая версия в той же комплектации подорожала примерно на 30-37 тысяч рублей.

Источник: Автоновости дня